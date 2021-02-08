Uğurcan Çakır'a İngiltere Premier Lig'den 2 talip!

Geçtiğimiz transfer sezonlarında bir dönem Chelsea'nin de gündemine gelen 24 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır'ı İngiltere Premier Lig'den 2 takım daha istiyor.

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Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, performansıyla birçok takımın dikkatini çekmeye başladı. Son olarak İngiliz kulüpleri West Bromwich ve Brighton da Uğurcan Çakır'ı sezon sonuna kadar takip etme kararı aldı.

Uğurcan Çakır ayrıca sezon başında kaleci transferi yapan Chelsea'nin dikkatini de çekti. 24 yaşındaki Uğurcan, bu sezon Trabzonspor'la çıktığı 22 maçta kalesinde 24 gol gördü.