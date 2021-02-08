İYİ Parti fena karıştı! Aytun Çıray 'başdanışman' oldu 'İnceden bir satış var ama...'

İYİ Parti'de 'oy verilmeyecekler' listesine girdiği için Genel Kurul'da çizik yiyen İzmir Milletvekili Aytun Çıray, dün Meral Akşener ile görüştükten sonra 'başdanışman' olarak atandı. İYİ Parti'nin ağır toplarından Müsavat Dervişoğlu, Akşener'i topa tutup, "O makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kongre sonrası parti yönetimine eleştiriler yönelten İzmir Milletvekili Çıray ile görüştü. Görüşmenin ardından Çıray, Genel Başkan siyasi başdanışmanı olarak atandı. İşte bu atama parti içinde büyük rahatsızlık yarattı. Bu atamaya İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Asıl emrak edilen ise Aytun Çıray'ın ağır eleştirilerine aynı sertlikte cevap veren İYİ Parti'nin 2 numaralı ismi Koray Aydın'ın nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

Bir ince satış var lakin malı ve taciri ifşa etmeden...

İYİ Parti Milletvekili Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından çok sert ifadelerle Meral Akşener'i isim vermeden eleştirdi. "Bir ince satış var lakin malı ve taciri ifşa etmeden önce, ince ince düşünmemiz gerekiyor" diyen Dervişoğlu, "Acelemiz yok yani!... Hiç kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın. Bunca tecrübeyi, gözümden sapanla vurulmak için yaşamadım. Sadece bilinsin istedim" ifadelerini kullandı.

O makam o kişiye yetmez, önünü açmak lazım

Musavat Dervişoğlu, daha sonra yaptığı paylaşımda ismini vermeden, "Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım!" dedi.

Ne olmuştu? Aytun Çıray ne demişti? İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultay’da Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere gönderildiği iddia edilen ‘oy verilmeyecekler’ listesinde aralarında Aytun Çıray, Ümit Özdağ, İsmail Koncuk'un da bulunduğu çok sayıda isim yer almıştı. Liste büyük tartışma yaratmıştı. Parti yönetimine giremeyen isimlerden Çıray, "Partide makas değişikliği için alan temizliği yapıldı" çıkışıyla dikkati çekmişti. Çıray'ın da aralarında bulunduğu 13 isim, TBMM’de grup toplantısına katılmamıştı.

Koray Aydın ne yapacak? 'Yalancısın', 'etkisiz elemansın'...

İYİ Parti'nin iki numaralı ismi Koray Aydın'ın Aytun Çıray'ın atanmasına nasıl tepki vereceği de merak ediliyor. Çünkü, Çıray'ın 'oy verilmeyecekler listesi'nin sorumlusu olarak Koray Aydın'ı göstermiş ve ağır eleştiriler yöneltmişti. Koray Aydın da Aytun Çıray'a, "Sonra diyor ki Koray Aydın oyun kurdu; işim yok da bir de seninle mi uğraşacağım? Seni tanıyorum zaten. Senin için oyun kurmama gerek yok, etkisiz elemansın ve yalan konuşuyorsun. ‘Millet İttifakını ben kurdum’ diyorsun. Bu ittifakı kuran Meral Akşener. Hakkaniyet denilen bir şey var…” diye yüklenmişti.