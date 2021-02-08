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Tevfik Göksu, CHP'nin toplu taşıma formülüne tepki

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, CHP'nin toplu taşımadaki yoğunluğa karşı çözüm aradığı formüle tepki gösterdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, CHP'nin toplu taşımadaki yoğunluğa karşı çözüm aradığı formülle dalga geçti.

Tevfik Göksu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''CHP'li İBB yönetiminden İstanbul'daki toplu taşımaya büyük çözüm. Ey vatandaş biz yapamıyoruz kendi çözümünüzü kendiniz bulun"

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