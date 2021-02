Emir Berke Zincidi kaç yaşında boyu kaç santim Emir Berke Zincidi dizileri

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Osman karakteri ile ünlenen çocuk oyuncu Emir Berke Zincidi'nin babası iflas etti. Bu haberin ardından Emir Berke Zincidi'nin ailesi ve hayatı merak konusu oldu. 15 yaşındaki Emir Berke Zincidi aslen Ankaralı. Peki hangi dizilerde oynadı?

Abone ol

Milyonları ekranlara kilitleyen ‘Öyle bir Geçer Zaman Ki’ dizisinde küçük Osman, Küçük Ağa’da Mehmet Can karakterini canlandıran Emre Berke Zincidi’nin babası ve amcasına ait Zincidi Sinema Limited Şti için iflas davası açıldı. Mahkemeden iflası istenen şirket için “Şirketin borcu, malvarlığını aştı” denildi. Bu gelişmenin ardından Emir Berke Zincidi'nin babası ve annesi merak konusu oldu. Peki kimdir Emir Berke Zincidi aslen nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Emir Berke Zincidi, 4 Ekim 2005 yılında Ankara’da doğmuştur. Anne ve babası tarafından 2 yaşında bir ajansa yazdırılmış olan Emir Berke Zincidi çok sayıda reklam filminde rol almıştır. İstanbul Beşiktaş Kolejinde eğitimini sürdüren genç oyuncu, Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizide canlandırdığı Osman Akarsu karakteri ile tanınmıştır.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan İkizler Memo Can isimli dizide Memo ve Can karakterlerine hayat veren Emir Berke Zincidi, 1.35 metre boyunda 44 kilo ve Terazi burcudur.

Emir Berke Zincidi’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – İkizler Memo Can (Memo – Can) (TV Dizisi)

2015 – Bir Deniz Hikayesi (Deniz) (TV Dizisi)

2014 – Küçük Ağa (Mehmet Can) (TV Dizisi)

2013 – Hititya: Madalyonun Sırrı (Alaz) (Sinema Filmi)

2013-2014 – Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon (Şehzade Mehmet) (TV Dizisi)

2010-2013 – Öyle Bir Zaman Geçer Ki (Osman) (TV Dizisi)

2009 – Bu Kalp Seni Unutur mu? (Ali) (TV Dizisi)