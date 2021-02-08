Koronavirüs aşısı yaptıranlar eşcinsel oldu! İranlı din adamı böyle söylüyor

İranlı din adamı Tabrizian'ın, sosyal medya hesabından on binlerce takipçisine Covid-19 aşısıyla ilgili söylediği sözler ülkede yankı uyandırdı.

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İran, Rusya'dan satın aldığı koronavirüs aşısı Sputnik V'yi yarından itibaren uygulamaya başlayacak. Ülkede ilk olarak sağlık çalışanlarının aşılanması için hazırlıklar yapılırken, İranlı din adamı Ayetullah Abbas Tabrizian, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tabrizian, koronavirüs aşısı yaptıran insanların, aşılamadan sonra "eşcinsel" olduğu yönünde ifadeye imza attı. Jerusalem Post'un aktardığına göre Tabrizian, yaptığı paylaşımda şunu söyledi: Koronavirüs aşısı yaptıranların yanına gitmeyin. Onlar, eşcinsel oldu."

Söz konusu İranlı din adamını, Telegram hesabından yaklaşık 210 bin kişinin takip ettiği belirtildi.

'Eşcinsel' açıklaması ilk değil: Öte yandan geçtiğimiz günlerde İsrail'de bir haham da benzer söylemlerde bulunmuştu. Haham Daniel Asor, aşıdan kaçınmak gerektiğini savunarak 'aşı yaptırırsanız eşcinsel olursunuz' demişti.

İran'da aşı çalışmaları: Koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmalarını sürdüren Tahran, Razi Cov Pars'ın insanlar üzerindeki ilk denemesini bugün 100 gönüllü üzerinde gerçekleştirecek. İran, ilk yerli aşısı "COVIRAN Bereket"i klinik deneme aşamasında geçen yıl aralık ayında ilk defa insan üzerinde test etmiş, başarılı sonuçlar alındığını açıklamıştı.

İran'da virüs kaynaklı 1.4 milyondan fazla vakanın kaydedildiği İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı son olarak 58 bin 469'a yükseldi.