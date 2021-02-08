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Rusya’da zincirleme kaza! 20 araç birbirine girdi

RUSYA’nın Sysertsky bölgesindeki buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 20 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 

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Rusya’nın Sysertsky bölgesindeki M5 otoyolunda aşırı buzlanma zincirleme kazaya neden oldu.  Otoyolda buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 20 araç birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, otoyolda  3 km'ye kadar trafiğin kilitlendiği belirtildi. 

Kaza nedeni aşırı hız

Sysertsky kenti Polis müdürü Mikhail Misharin kazayla ilgili yaptığı açıklamada “Sysertsky kentsel bölgesindeki Yekaterinburg-Chelyabinsk otoyolunda meydana gelen zincirleme kaza sonucunda yaklaşık 20 araç hasar gördü. Kazanın buzlanan otoyolda hız limitinin açılmasından kaynaklandı.  Yaralılar var" diye konuştu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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