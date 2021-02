Mustafa Muhammed için flaş sözler: 20 milyon Euro'ya transfer yapar

Fenerbahçe'yi yıkan Mustafa Muhammed, ülkesi Mısır'da manşetleri süsledi. Derbideki skor anını paylaşan Mısır basını, “Firavun'un oku” şeklinde manşetler attı. Ayrıca Mustafa Muhammed'in 1,5 yıl içinde flaş bir transfere imza atacağı iddia edildi.

Fenerbahçe derbisinde galibiyet golünü atan Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla ilk iki maçta gol atan ilk yabancı golcü olmayı başardı. Mustafa Muhammed'in gol sonrası "Ok" sevincine değinen Mısır basını, "Firavun'un oku" diyerek Muhammed'in ilk derbi maçında ilk golünü attığını ve başarılı bir gol vuruşu yaptığını belirtti. 23 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe karşısında da ağları bularak 2'de 2 yaptığı vurgulandı.

''Ronaldo ile yetenek anlamında benzer özellikleri var''

Mısır ekibi Zamalek'in eski futbolcusu El-Ghandour, "Muhammed kafa vuruşlarında Salah'tan 3 bin kat, Messi'den 20 kat, Mbappe'den 500 kat daha iyi futbolcu. Ronaldo ile yetenek anlamında benzer özellikleri var." dedi.

''20 milyon Euro'ya transfer yapar"

Mısır'da bir televizyon kanalında yorumculuk yapan efsane golcü Mido, "Eğer Mustafa Muhammed bu seviyede oynamaya devam ederse, 1,5 yıl içinde 20 milyon Euro'ya transfer yapar" ifadelerini kullandı.

"Ok atma" sevincinin anlamı

Golün ardından "Ok atma" sevinci yapan Mısırlı oyuncu, Zamalek'in logosunda yer alan Ok işaretini yansıtıyor. Zamalek altyapısından yetişen oyuncu, kulübüne olan sevgisini de böyle gösteriyor.

1,5 yıllığına kiralandı

Galatasaray, 1,5 yıllığına kiraladığı Mustafa Muhammed için Zamalek'e 2 milyon dolar kiralama bedeli ödeyeceğini açıklamıştı. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon sonuna kadar 4 milyon dolar ödediği takdirde oyuncunun bonservisini alacak.

Ali Koç, bu transferi veto etmiş

İddiaya göre; sezon başında Muhammed, Fenerbahçe'nin de gündemindeydi. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu transferi veto ederek Kemal Ademi'yi seçti. Hayal kırıklığı yaratan Ademi, Karagümrük'e kiralandı.