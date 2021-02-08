İranlı din adamı: Korona aşısı insanları eşcinsel yapıyor

İRAN'ın Kum kentinden din adamı Ayetullah Abbas Tebriziyan, koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıranlarla ilgili gündem yaratan bir iddiada bulunarak bu kişilerin aşı vurulduktan sonra "eşcinsel olduğunu" iddia etti.

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Jerusalem Post'un haberinde Tebriziyan'ın yaklaşık 210 bin takipçiye sahip Telegram hesabında yaptığı paylaşımda, "Kovid aşısı olan kişilere yaklaşmayın. Onlar homoseksüel oldu" ifadesini kullandığı belirtildi.

Batı tıbbı karşıtı görüşleriyle tanınan Tebriziyan, ABD tarafından finanse edilen rejim muhalifi Radio Farda'nın haberine göre geçen yıl Harrison İç Hastalıklar El Kitabı'nı yaktığı bir videoyla gündeme gelmiş ve görüntülerde İslam tıbbının bu tür kitapları anlamsız bulduğundan bahsetmişti.

İran'dan kaçan muhaliflerden biri olan Şeyna Vucudi, Jerusalem Post'a verdiği röportajda, "Bu rejimde diğer din adamları gibi Tebriziyan da tüm eksiklikleri cinsellikle ilişkilendiriyor. İran'daki din adamları, bilgi ve insanlık eksikliğinden mustarip. Aslında, onun bu saçmalıkları yayma amacı, rejimin lideri ve diğer yetkililer Pfizer'ı yaptırırken halkı aşı olmaktan korkutmaya çalışmak. Bu aşıları halka, Batı'ya güvenmedikleri bahanesiyle sunmazlar" diye konuştu.

LGBT+ ve insan hakları savunucusu Peter Tatchell de İsrail gazetesine şu değerlendirmede bulundu: Ayetullah Tebriziyan, bilimsel cehaletini homofobiye kaba bir müracaatla birleştiriyor. Hem aşılama programını hem de LGBT+ insanları, ortada zerre kadar kanıt olmadan şeytanlaştırıyor. Halkı Kovid-19 aşısı olmamaları için korkutmaya çalışarak salgını körüklüyor ve hayatları riske atıyor. Pek çok İranlı dini ve siyasi liderin yaptığı gibi, tuhaf ve mantıksız iddialarla LGBT bireyleri günah keçisi ilan ediyor ve teolojik önyargıyı bilimsel bilginin önüne koyuyor.



2011'de WikiLeaks tarafından sızdırılan ve Telegraph gazetesinde yayımlanan Birleşik Krallık'a ait 2008 tarihli resmi yazışmalara göre, İran'da 1979 devrimi sonrası 4 bin ile 6 bin arasında gey ve lezbiyenin idam edildiği öne sürülmüştü.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 2019'da yaptığı bir açıklamada, rejimin eşcinselleri idam etmesini savunmuş ve bu uygulamanın gerekçesini izah ederken "Toplumumuzun ahlaki ilkeleri var ve o ilkelere göre yaşıyoruz. Bunlar genel olarak insanların davranışıyla ilgili ahlaki ilkeler. Bunun nedeni, yasanın onaylaması ve yasalara uymamızdır" ifadelerini kullanmıştı.