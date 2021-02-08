Aracı çalındı bir de ceza yedi Yargıtay verilen idari para cezasını kaldırdı

BURSA'da küçük yaştaki ehliyetsiz şüpheli, çaldığı motosikletle trafik kazasına karıştı. Şüpheli hakkında işlem yapılırken araç sahibine de 'ehliyetsiz araç kullandırmaktan' 2 bin 18 lira idari para cezası uygulandı. Bu ceza Yargıtay'dan döndü. Yüksek mahkeme; sahibinden izinsiz alınan ve ehliyetsiz kişinin kontrolünde olan araç için aracın sahibine ceza kesilemeyeceğine hükmetti.

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Filmlere senaryo olabilecek olay 2018 senesinde Bursa’da yaşandı. Uzun süredir gözlediği evin önünden motosikleti çalan hırsızlık zanlısı E.Y., kaçmak isterken trafik kazasına karıştı. Olay yerine gelen Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, motosikletin çalıntı olduğunu, E.Y.’nın da ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Hırsızlık olayı tutanak altına alınırken ekipler, motosiklet sahibine de ehliyetsiz araç kullandırdığı gerekçesiyle 2 bin 18 lira idari para cezası kesti.

Motorun çalınmasına üzülen vatandaş, yazılan cezayla da hayatının şokunu yaşadı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı davranmakla suçlanan motosiklet sahibi, Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün idarî yaptırım karar tutanağı ile uygulanan 2 bin 18 liralık idarî para cezasının iptali talebiyle Bursa 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurdu.

Bakanlık, mahkemenin red kararına ilişkin kanun yararına bozma talebini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti. Başsavcılık, bozma talebinin değerlendirilmesi için dava dosyasını Yargıtay 19. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Daire emsal nitelikte bir karara imza atarak, sahibinden izinsiz alınan ve ehliyetsiz kişinin kontrolünde olan araç için aracın sahibine ceza kesilemeyeceğine hükmetti.

Oy birliği ile alınan kararda şu ifadelere yer verildi: “Dosya kapsamına göre motosikletin, E.Y. tarafından ehliyetsiz olarak kullanıldığının, karıştığı kaza sonrası tespit edilmesi üzerine, araç sahibi muterize (itiraz eden), aracını sürücü belgesiz kullandırdığından bahisle idarî para cezası uygulanmıştır. Dosya içeriğinden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca suça sürüklenen çocuk E.Y. hakkında, muteriz adına kayıtlı motosikleti çaldığı gerekçesiyle iddianame düzenlendiğinin ve söz konusu motosikletin sahibinin rızası hilafına zilyetliğinden çıktığı anlaşılmıştır.

Muterizin (itiraz edenin), aracı sürücü belgesiz kişilerce kullanılmasına izin vermekten sorumlu tutulamayacağı gözetilmeden, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Bursa 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 05/10/2018 tarihli ve 2018/3030 değişik iş sayılı kararının Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 309/4-d maddesi uyarınca kanun uyarınca bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.