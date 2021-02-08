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Fenerbahçe'nin konuğu Medipol Başakşehir

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

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Galatasaray'a sahasında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler kupa maçına çevrildi. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Ligde derbi maçta sahasında Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, kupada tur atlayarak moral bulmak istiyor. Fenerbahçe, son 16 turunda Kasımpaşa'yı 1-0 geçmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'de 3 eksik
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Marcel Tisserand'ın ise kadroda bulunması bekleniyor.

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