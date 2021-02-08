Teknik uzman Şatıroğlu'ndan grafikli dolar yorumu! Dolar 7 TL’nin altına inerse ne olur?

Teknik piyasa analisti Tunç Şatıroğlu, son dönemde aşağı yönlü sert düşüşlerin yaşandığı dolar kuru ile ilgili konuştu. Dolar kuru 7 TL’nin altına inerse ne olur? sorusuna yanıt arayan Şatıroğlu, '7 TL eşiğinin geçilmesi durumunda dolar 6,85 TL desteğine düşebilir' dedi.

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Bilindiği üzere dolar, Merkez Bankası'nın şahin duruşu nedeniyle uzun bir süredir yatay seyirde hareket ediyor. Yeni haftaya da yatay bir seyirde başlayan dolar kuru 7 TL bandının hemen üzerinde seyrediyor. Dolar, dakika itibarıyla 7.06 civarlarında... Peki dolardaki gidişat neyi gösteriyor, dolar 7 TL’nin altına inerse ne olur? Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, dolarla ilgili grafik paylaşarak, 'Beklediğim tepki yükselişi çok gecikti. Belki bugün olabilir ama olmazsa 7'nin altında 6,85 desteği bulunuyor” dedi.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın faiz indirimleriyle ilgili Reuters’e verdiği demeçte “Bu yıl içinde faiz indirimini uzun bir süre gündeme almamız mümkün gözükmemeke” söylemleriyle beraber geçtiğimiz hafta da düşüş eğilimini sürdüren dolar kuru haftanın son işlem gününü 7.06 TL ile kapatırken yeni haftanın ilk işlem gününde yatay bir grafik izliyor.

Dolar kuru 7 TL'yi kırarsa ne olur?

Dolar psikolojik ve teknik açıdan oldukça önemli olarak gözüken 7 TL barajının hemen üstünde hareketlerine devam ediyor. Twitter üzerinden yeni haftaya ilişkin dolar beklentilerini paylaşan Şatıroğlu dolar kurunda bir tepki yükselişi beklediğini açıkladı.

Beklediği tepki yükselişinin geciktiğini ifade eden teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu bu seviyenin kırılması halinde 6.85 TL’nin grafiklerde gözükebileceğini öne sürdü.

Şatıroğlu, şunları kaydetti;