BIST 1.529
DOLAR 7,09
EURO 8,53
ALTIN 413,17
HABER /  YEREL

İzmir'de 'staja gidiyorum' deyip ortadan kaybolmuştu! Kiraladıkları evde bulundu

İZMİR'de 23 gündür kayıp olarak aranan Sudenaz Serter (17), Afyonkarahisar'da erkek arkadaşıyla birlikte kiraladıkları evde bulundu.

Abone ol

Arkas Meslek Lisesi Lojistik Bölümü son sınıf öğrencisi Sudenaz S., 4 Ocak sabahı, staj yaptığı  lojistik firmasına gitmek üzere evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Cep telefonu da kapalı olan kızlarından haber alamayan aile, kayıp başvurusunda bulundu. Sudenaz, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaybolduktan 23 gün sonra, Afyonkarahisar’da erkek arkadaşı Uğur Aydoğan’la kiraladıkları dairede bulunarak, ailesine teslim edildi.

Kızı Sudenaz'ın bulunmasını baba Ali S., mutluluk içinde şöyle anlattı:

“Kızım ve erkek arkadaşıyla yılbaşı gecesini birlikte geçirdik. Yılbaşı kısıtlaması biter bitmez kızım, staj yerine gitmek için sabah evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayınca İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne ‘kayıp’ ihbarında bulunduk. Yapılan çalışmalar neticesinde, erkek arkadaşı Uğur Aydoğan ile önce staj yerine gitmişler. Sonra da Diyarbakır'a otobüs bileti almışlar.

Diyarbakır’a gitmek için otobüs, Afyonkarahisar'da mola veriyor. Afyonkarahisar'da otobüsten inerek bir daire kiralamışlar.

Polis ekipleri, banka dekontlarından Afyonkarahisar'da olduklarını tespit etmiş. Sudenaz bulunduğunda ben İstanbul'daydım. Eşim de İzmir'de. Polisten gelen telefonla Afyonkarahisar'a gidip, Sudenaz'ı alarak İzmir'e döndük.”

"Erkek arkadaşıyla gittiğini bilseydik içimiz rahat edecekti"                            Polisin her yerde aradığı Sudenaz’ın sağ salim bulunduğuna çok sevindiklerini söyleyen baba, “En büyük korkumuz öldürülmüş olabileceğiydi. Çok şükür kızımıza kavuştuk. Herkes hata yapar. Erkek arkadaşıyla gittiğini bilseydik içimiz rahat edecekti. Arkadaşının akrabalarına ulaştık ancak bize bilgi vermediler. Biz, erkek arkadaşının Ankara'ya gittiğini sanıyorduk, çok kötü şeyler aklımıza geliyordu. Kızım bulunana değin her gün öldürülen kadınların, genç kızların haberini takip ettik. 'Kızımızın da böyle acı haberini alacağız' diye çok kötü günler geçirdik” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Japonya'da askeri denizaltı ile ticari kargo gemisi çarpıştı
Kahramanmaraş'a İngiltere'den mutasyonlu koronavirüs getirdi! Mahalle karantinaya alındı
Korkutan iddia! İstanbul'dan ziyarete geldi 3 aileye mutant virüs bulaştırdı
Vanlı atlet Nevin İnce'den Türkiye rekoru
Soruşturma başlatıldı! Tunceli'de bakımevinde koronavirüsten 12 ölüm
Yunanistan'da büyük kriz! Askerlerin maaşını 6 aydır ödeyemedikleri ifşa oldu
Mustafa Mohamed elden kaçtı! Emre Belözoğlu, Ali Koç ve Erol Bulut'u ikna edemedi
CHP İskilip ilçe binasına boyalı saldırı
Kadınlara alınacak 14 Şubat hediye fikirleri uygun neler alınır?
Balıkesir'de 98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandırdılar! Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Yorumlar