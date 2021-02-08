Japonya'da askeri denizaltı ile ticari kargo gemisi çarpıştı

Koçi eyaleti açıklarında, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri denizaltısı ile ticari kargo gemisi çarpıştı. 3 denizaltı görevlisi yaralandı.Abone ol
Japonya'nın Şikoku bölgesinde bulunan Koçi eyaleti açıklarında su yüzeyine yükselen Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) denizaltısı "Souryuu" ile ticari kargo gemisi çarpıştı.
Kazanın, yerel saatle yaklaşık 10.50'de Koçi’nin Pasifik kıyısındaki Aşizuri burnu açıklarında meydana geldiği bilidirildi.
Kyodo ajansının haberine göre, çarpışma sonucu 3 MSDF üyesi yaralandı.
Denizaltıda hasar yok
Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, MSDF'nin denizaltıda hasar olmadığı şeklinde rapor verdiğini aktardı.
İnceleme için büro kuruldu
Kato, konuya ilişkin Başbakanlık Ofisi'ndeki (Kantei) Kriz İdare Merkezi'nde iletişim bürosunun kurulduğunu bildirdi.