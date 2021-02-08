Başulu Hatun kimdir? Başulu Hatun'u canlandıran Pınar Töre'nin hayatı

Pınar Töre'nin hayatı Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle beraber gündeme geldi. Pınar Töre'nin hayat verdiği, Melikşah'ın eşi ve Sultan Sencer'in annesi Başulu Hatun dizide öyküye farklılık katıyor. Performansı ile izleyenlerden tam not alan Pınar Töre, Uzun Hikaye’de Bakkal Esra karakterini canlandırmıştı. Pınar Töre Aşk ve Ceza ile Anne dizilerinde de rol aldı.

Abone ol

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ve konusu ile dikkatleri üzerine topluyor. Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun gibi oyuncuların başrollerinde yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Başulu Hatun merak konusu oldu. Oyuncu Pınar Töre'nin can verdiği Başulu Hatun dizide Sencer'in annesi ve Sultan Melikşah’ın öldü saldığı eşi olarak hikayede yer alıyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? İşte, Başulu Hatun'u canlandıran Pınar Töre'nin hayatıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

Pınar Töre kimdir: Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, çevirmen. 6 Kasım 1979, Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi M.S.S.F. Oyunculuk Bölümü mezunudur.Pınar Töre, tiyatro oyunculuğu yanı sıra şimdiye dek dizi ve filmde rol aldı. Son oynadığı dizilerden Uzun Hikaye’de Bakkal Esra karakterini canlandırdı.

Aşk ve Ceza ile Anne dizilerinde rol aldı. Dış Dönümü, Sopernoa, Festen, Malafa ve Vur Yağmala Yeniden isimli tiyatro çalışmalarında yer aldı.

Başulu Hatun kimdir:

Uyanış Büyük Selçuk dizisinde yer alan Başulu Hatun ile ilgili tarihi bir bilgi bulunmuyor.