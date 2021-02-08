70 yaşındaki adam AK Partili Özlem Zengin'e Facebook'tan 'evlilik' teklif etti! Cinsel taciz davası

AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafının altına evlilik teklifinde bulunan 70 yaşındaki Osman Dereli ile buna yorum yapan gazeteci Kemal Vanlı'yı şikayet etti. Osman Dereli ile Kemal Vanlı hakkında cinsel taciz suçundan dava açıldı.

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AK Parti Tokat Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Facebook hesabında kendisine ait bir fotoğrafını paylaşarak Instagram'daki hesabına destek olunmasını istedi. Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan Osman Dereli fotoğrafın altına "Mutlu akşamlar Özlem Hanım. İster özelim ol, ister helalim ol, ikisine de varım. Ancak ilişkinin günahı senin, helal olursa sevabı ikimizin. Tercih senin. Sevgiler mutluluklar dilerim" diye yazarak adres ve telefon bilgilerini verdi.

Yaşlı adam ve gazeteciye 'cinsel taciz' davası açıldı

Tokat'ta gazetecilik yapan Kemal Vanlı'da, Osman Dereli'nin yorumunun altına, "Ben niyetinizi Sayın Vekilimize iletiyorum. Gerisi nasip artık" diye yazdı. Ardından da kendi sosyal medya hesabında "Hayat sürprizlerle dolu" diyerek Osman Dereli'nin mesajını paylaştı. Geçen eylül ayında yaşanan bu olay nedeniyle Milletvekili Özlem Zengin, her iki kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık Vanlı ile Osman Dereli hakkında cinsel taciz suçundan dava açtı.

'Bekar olduğu için iyi niyetli olarak evlenme teklif etmek istedim'

İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet savcısının talimatıyla Boyabat'ta ifadesi alınan Osman Dereli, Özlem Zengin'i tanımadığını ileri sürerek "Ne iş yaptığını bilmiyorum. Fotoğrafları sosyal medyada sürekli karşıma çıkıyordu. Kendisini beğendim. Bekar olduğu için iyi niyetli olarak evlenme teklif etmek istedim. Milletvekili olduğunu bilmiyordum. Ahlaksız bir teklifte bulunmak amacıyla yazmadım" diyerek pişman olduğunu söyledi.

'Evlilik teklif etmek cinsel taciz mi oldu?

Kemal Vanlı ise savcılıkta yaptığı savunmasında, "Osman Dereli'nin yazdıklarının bir evlilik teklifi olduğu hemen anlaşılıyor. Saf ve temiz duygularla yazılan bu yazı ilgimi çekti. Ve yorum yaparak paylaştım. Bu teklifin suç olmadığını ve vekilin yaşlı bir adamı hoş göreceğini düşündüm. Evlilik teklifi yapmak cinsel taciz mi oldu şimdi? O.D'nin saf ve temiz niyetini vekilimize iletiyorum diye yazdım. Tacizci oldum. Hayatımda bu kadar saçma bir olay görmedim" dedi.

'Beni 'cinsel istismarcı' diye yaftalamaya çalışılacağı hiç aklıma gelmezdi'

Özlem Zengin'i Tokat'ın sorunlarıyla ilgilenmediği gerekçesiyle sık sık eleştirdiğini ve bu nedenle kendisine yönelik bir yıldırma operasyonu başlatıldığını iddia eden Kemal Vanlı, "Ama basit bir paylaşımda beni cinsel istismarcı diye yaftalamaya çalışılacağı hiç aklıma gelmezdi. Bu bir insan için korkunç bir leke" dedi. Cumhuriyet savcısı her iki kişinin cinsel taciz suçundan cezalandırılmasını ve belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarını talep etti.