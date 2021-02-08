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Görüntü Sultangazi'den! Kısıtlamada parkta gürültü yapanlara silahlı tehdit

SULTANGAZİ'de kısıtlamaya rağmen parka çıkıp gürültü yapanları silahla tehdit eden bir kişi gözaltına alındı.

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Sultangazi'de Eski Habibler Mahallesi'nde dün sokağa çıkma kısıtlamasında iddiaya göre parkta oynayanları gören bir kişi önce evinin penceresinden silahla havaya ateş etti, daha sonra parka gelerek gürültü yaptıkları gerekçesiyle bu kişilerle tartıştı.

Elindeki silahla tehditler savuran kişi, araya giren bir kişinin müdahalesiyle parktan uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine polisin geldiği ve bu kişinin gözaltına aldığı öğrenildi.

Silahlı kişinin, ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldığı belirtildi.

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