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Kadın doktora hastanede oraklı saldırı! Rize'de skandal

RİZE Devlet Hastanesi’nde bir erkek şahıs, kadın doktora hastanede orakla saldırarak kolundan yaraladı.

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Rize Devlet Hastanesi’nde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, hastanenin Psikiyatri bölümünde görev yapan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu’nun odasına girdi.

Orakla saldırdı
Doktorla tartışan şahıs, yanında çanta içerisine saklayarak getirdiği ot kesmeye yarayan orak ile Puşuroğlu’na saldırarak odadan çıktı.

Güvenlik yakalayıp polise verdi
Olay sonrası hastaneden kaçmaya çalışan şahıs, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Saldırıya uğrayan uzman doktor ise aynı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

Saldırgan şahsın Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun sürdüğü öğrenilirken, doktor Meltem Puşuroğlu’nun sağlık durumunun ciddi olmadığı, kolundan yaralandığı öğrenildi.

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