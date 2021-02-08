Erman Toroğlu'ndan gündeme bomba gibi düşen hakem iddiası

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 5 hakeme sezon sonuna kadar görev vermeyeceğini belirtti ve o hakemleri tek tek açıkladı.

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Erman Toroğlu gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Toroğlu, 5 hakemin MHK tarafından silindiğini öne sürdü ve "Yetersiz performans ve Merkez Hakem Kurulu'nun direktiflerini yapmaması nedeniyle 5 hakeme sezon sonuna kadar görev verilmeyecek" dedi.

İşte Erman Toroğlu'nun açıkladığı hakemler:

ALPER ULUSOY

Toroğlu'nun sezon sonuna kadar maç verilmeyeceğini iddia ettiği Alper Ulusoy son olarak Antalyaspor-Beşiktaş maçını yönetmişti. Bu maçta Veysel Sarı'yı oyundan atması çok tartışılmış ve Antalyaspor tarafından düdüğünü asması istenmişti.

ATİLLA KARAOĞLAN

Atilla Karaoğlan ise Kayserispor-Alanyaspor maçında düdük çalmıştı. Kayseri yönetimi Sapunaru'yu ikinci sarıdan atan Karaoğlan'a tepki göstermişti.

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

Trabzonspor-Denizlispor maçında düdük çalan Mustafa Öğretmenoğlu ise, Denizlisporlu Mustafa Yumlu'nun penaltı tartışmasına sebep olan hareketine, VAR'a gidip baktığı halde "Devam" demişti. Bu da kamuoyunda yanlış karar olarak yorumlandı.

SUAT ARSLANBOĞA

Suat Arslanboğa son olarak Hatayspor-Fenerbahçe maçında sahaya çıktı. Bazı hakem yorumcuları, Arslanboğa'nın Hatay lehine iki pozisyonda penaltıyı es geçtiğini iddia etmişti.

Erman Toroğlu, TFF 1. Lig'de geçen hafta oynanan Ümraniyespor-Samsunspor maçında kural hatasına imza atan Ramazan Keleş ile birlikte görevli olan Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı ve Tayfun Sarı'nın da maçlara verilmeyeceğini söyledi.