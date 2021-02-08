HDP'li Pervin Buldan'ın paylaşımına yanıt: Siz yaktınız yıktınız Cumhurbaşkanımız yaptı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, HDP Milletvekili Pervin Buldan’ın PKK'nın hendek teröründe yıkılan Cizre'nin fotoğrafını paylaşmasına tepki göstererek, "Biraz utanmanız olsa, bu ülkeye ve Kürt kardeşlerimize saygınız olsa böyle bir paylaşımınız olmazdı." dedi.

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, "Ne tarih, ne vicdan ne de insanlık bu vahşeti unutmaz" ifadelerini kullanan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’a cevap verdi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, söz konusu paylaşıma, "Biraz utanmanız olsa, bu ülkeye ve Kürt kardeşlerimize saygınız olsa böyle bir paylaşımınız olmazdı. Siz yaktınız, yıktınız, Cumhurbaşkanımız yaptı. Bir not daha: Bu yeni kampanya talimatını nereden aldığınızı yakında açıklayacağız" ifadeleri ile cevap verdi.

Çataklı, paylaşımında Cizre'de yapılan yeni konutların yer aldığı fotoğraflara da yer verdi.

HDP'den "herkes için adalet" kampanyası

HDP, haziran ayına kadar sürecek "Herkes için Adalet" kampanyası başlattı. Kampanyaya ilişkin hazırlanan deklarasyonu HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Ankara'da bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.

Deklarasyonda, bir toplumun ancak adaletle var olabileceği, adalet olmadığında toplumun çözülme, ülkenin de çöküşle karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

Türkiye'nin bugün en büyük ve öncelikli sorunun adaletsizlik olduğu iddia edilen deklarasyonda, "Tarihte bugünkü gibi yalanın, gaddarlığın, riyakarlığın geçer akçe olduğu, adaletin, vicdanın ve ahlakın yok sayıldığı dönemler çok enderdir." ifadesine yer verildi.

Deklarasyonda, adaletin ancak tüm farklılıklarla el ele vererek ve hep birlikte mücadeleyle sağlanabileceği belirtilerek, "Herkes için adalet" demenin şimdi tam zamanı olduğu vurgulandı.

Cizre'de neler olmuştu?

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çukur kazıp barikat kuran, patlayıcı tuzaklayan PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci" operasyonunun 11 Şubat 2016'da sona ermesinin ardından devlet ilçede terörün izlerini silmişti

Cizre'de çukur kazan, barikat kuran, patlayıcı tuzaklayan teröristlere yönelik 14 Aralık 2015'te güvenlik güçlerince başlatılan "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci Operasyonu" 11 Şubat 2016'da tamamlanmıştı.

Müşterek yürütülen ve 59 gün süren operasyonda, güvenlik güçleri ilçede teröristlerce oluşturulan çoğu el yapımı patlayıcılarla tuzaklı 708 barikatı kaldırdı, 263 çukuru kapattı. İlçede 666 terörist etkisiz hale getirilirken, bin 425 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Teröristlerin 52 cami ile 14 okula hasar verdiği ilçede çok sayıda evde hasar oluştu.

İlçenin teröristlerden temizlenmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde ilgili bakanlıklar ve kurumlar ile Valilik tarafından ihya ve inşa çalışmaları başlatıldı.

Devlet eliyle yürütülen ve belediyenin de desteğiyle süren çalışmalar sonucu Cizre'de 3 yılda büyük dönüşüm yaşandı.

Yaralar devlet eliyle sarıldı

İlçedeki 6 bin 650 aileye gıda, 5 bin 642 aileye toplam 2 milyon 678 bin lira, bin 993 öğrenciye de 299 bin lira eğitim yardımında bulunuldu.

İlçede Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 2 bin kişiye iş imkanı sağlanırken, 2 bin kişiye günlük sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

İki okulun yıkıldığı ilçede teröristlerce karargah gibi kullanılması sonucu hasar gören okullar onarıldı.

İlçede kullanılamaz hale getirilen 14 cami yıkıldı, karargah gibi kullanılan 38 cami ve 4 Kur'an kursu zarar gördü.

Diyanet Vakfınca yürütülen çalışmalarla 38 cami ve 3 Kur'an kursu onarılarak ibadete açıldı. Yıkılan 14 caminin yerine yeni camiler ile bir Kur'an kursunun yapımı sürüyor.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı ilçede terör mağduru aileler için TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 3 bin 87 konuttan ilk etapta 619 daire ve iş yerinin kura ile hak sahipleri belirlendi. Aileler kendileri için inşa edilen konforlu evlere kavuştu.