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Galatasaray'a derbi zaferi sonrası sakatlık şoku!

Fenerbahçe derbisinin son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Galatasaraylı Saracchi 2-3 hafta takımını yalnız bırakacak.

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Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray'da sol bek Marcelo Saracchi, zorlu karşılaşmanın 86. dakikasında sakatlanarak yerini Emre Taşdemir'e bırakmıştı. Girdiği ikili mücadelede koşarken sol arka adalesini tutan Uruguaylı oyuncunun buna rağmen mücadeleyi bırakmaması özellikle sosyal medyada da pek çok paylaşımı beraberinde getirdi.

Ancak adale grubundan sakatlanan Saracchi'den kötü haber geldi. 23 yaşındaki sol bekin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Saracchi'nin sakatlığının ardından sol bekte değişiklik yapacak olan teknik direktör Fatih Terim, sakatlıktan dönen Emre Taşdemir'e görev vermeyi planlıyor. Ancak Emre'nin maç eksiğinin olduğunu düşünmesi halinde sol bekte Linnes görev alacak.

Haftalardır sağ bek olarak görev alan Linnes'i de Saracchi'nin alternatifi olarak gören İmparator, Emre'nin Alanya karşısındaki performansını yetersiz bulursa Linnes'e şans verecek.

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