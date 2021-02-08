BIST 1.527
DOLAR 7,11
EURO 8,56
ALTIN 416,83
HABER /  YEREL

Antalya'da 3 haftada yapıyor araba fiyatına alıcı buluyor! Görenler şaşırdı

İhlas Haber Ajansı

MALATYA'da Taha Bingöl yaptığı tespihleri otomobil fiyatına satıyor. El emeği göz nuru tespihler hem fiyatı hem de görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor.

Abone ol

Malatya'da kehribar, lüle taşı, oltu taşı, akik, yıldıztaşı, kuvars gibi değerli taşların özel ellerde işlenmesi ile elde üretilen tespihler 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Fiyatları 8 bin ila 60 bin TL arasında değişen tespihler, yaklaşık 3 haftayı bulan birçok aşamadan geçerek kullanıma hazır hale geliyor. Malatya’da uzun süredir tespih dükkanı işletmeciliği yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Taha Bingöl, tespih sanatçılığının işçilik ve emek isteyen bir zanaat olduğunu ifade ederek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı unvanını ise 2 yıl önce aldığını belirtti.

Yaklaşık 5 yıldır bu sanatla ilgilendiğini ifade eden Bingöl, “Zor bir sanat değil, zevkle isteyerek yapılırsa kolay bir sanat. İstemediğiniz sürece zor bir sanat haline dönüşüyor. Çünkü ince işçilik ve emek isteyen bir sanat kaliteli bir tespihin fiyatı 300 TL’den başlaması gerekiyor. Bunlar damla kehribar, Osmanlı sıkma kehribar, olarak fiyatları yükselir gramına göre 20-30 bin arası fiyatı değişiyor’’ şeklinde konuştu. Osmanlı sıkma kehribarı olarak bilinen tespihlerin bazıları araba fiyatına satılıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 17 yıl sonra Antalya'daki gizemli mezarda ışık söndü! Sebebi ortaya çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ordu'da kalorifer peteklerinde bekleyip hazırlıyorlar! Fiyatı 40 liraya dayandı
HDP'li Pervin Buldan'ın paylaşımına yanıt: Siz yaktınız yıktınız Cumhurbaşkanımız yaptı
Galatasaray'a derbi zaferi sonrası sakatlık şoku!
Görüntü Sultangazi'den! Kısıtlamada parkta gürültü yapanlara silahlı tehdit
Rize'de kadın doktora dehşeti yaşattı! Orakla saldırdı kolundan yaraladı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
Erman Toroğlu'ndan gündeme bomba gibi düşen hakem iddiası
Numan Kurtulmuş: Türkiye çok güçlü bir aktör olarak yerini alacak
Ankara'da dehşet! Arkadaşını boğazını keserek yaraladı
Almanya polisten skandal olay: Böyle hazımsızlık görülmedi
Yorumlar