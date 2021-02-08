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Yüzde 40 bin kar etti servet kazandı! Dünya bu öğrenciyi konuşuyor

Ocak ayında borsa planlarını alt üst eden GameStop'a yatırım yapan bir kişi servet kazandı. Öğrenci Anubhav Guha, 500 dolar olarak yatırdığı parasını 200 bin dolardan fazla bir şekilde geri aldı.

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ABD merkezli oyun şirketi GameStop hisselerindeki değişim uzun yıllar konuşulacak gibi duruyor. Büyük yatırımcıya milyarlarca dolar kaybettiren GameStop hisseleri diğer yandan birçok küçük yatırımcıya ufak çaplı bir servet kazandırdı. Wall Street Journal gazetesi GameStop'tan para kazanan yatırımcılardan biriyle konuştu.

Massachusetts Institute of Technology'de mekanik mühendisliği öğrencisi olan Anubhav Guha (24) sadece 500 dolarla bir servet sahibi oldu. Guha, 8 Ocak tarihinde Reddit'teki WallStreetBets forumunda gördüğü hisselerden satın aldı. Ay sonuna doğru arkadaşların baskısıyla elindeki hisseleri satan Guha 203 bin 411 dolar kazandı. Küçük yatırımcının, piyasaya karşı zaferi olarak da nitelendirilen borsa işlemleriyle Guha diğer bir ifadeyle yüzde 40 binden fazla kar etti.


500 doları gözden çıkardı
Borsa yatırımcılığına geçen sene başladığını belirten MIT öğrencisi, elindeki 4 bin doların zaman içinde eriyerek 2 bin dolara düştüğünü söyledi. Reddit'teki tartışmaları gördükten sonra 500 doları gözden çıkaran Guha hisseler daha yükselmeye başlamadan yatırımını yaptı. 2011 yılında ABD'deki gelir eşitsizliğine karşı başlatılan Occupy Wall Street hareketine katılmadığını belirten Guha, Reddit'teki yatırım hareketine ilişkin, "Kendimi büyük bir şeyin parçası gibi hissettim. En son kollektif bir hareketin birçok insanın finansal hayatını bu derecede değiştiren bir şeyi ne zaman gördüm hatırlamıyorum" dedi.

Mutfaktan biriktirip yatırım yaptı
Her hafta düzenli olarak 3 kilogram tavukla beraber pirinç ve makarna yediğini belirten Guha, mutfaktan biriktirdiği parayla yatırım yaptığını söyledi. Guha 27 Ocak tarihinde pozisyonlarını kapattıktan sonra GameStop hisseleri yüzde 75 değer kaybetti ancak halen başlangıç fiyatı olan 5 doların oldukça üzerinde. Guha kazandığı parayla üniversiteyi bitireceğini söyledi.

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