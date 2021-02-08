BIST 1.527
DOLAR 7,11
EURO 8,56
ALTIN 416,83
HABER /  YEREL

Antalya'da akıntıya rağmen suya girip hareketsiz bekledi! Polis güçlükle ikna etti

ANTALYA'da akıntıya rağmen beline kadar suya giden kadını çevredekiler ikna edemeyince ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Abone ol

Olay, 13.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi yakınından geçen Düden Çayı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay kenarına gelen Hatem Ö.(28) beline kadar suya girip yarım saat boyunca hareketsiz bir şekilde ayakta beklemeye başladı. Önder’in akıntıya kapılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gören çevredekiler genç kadını uyardı.

Önder, uyarılara hiç tepki vermeyip suyun içerisinde beklemeye devam edince durum 112 Acil Çağrı Servisine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, Önder’i ikna ederek çaydan çıkarttı.

Bir süre oturup dinlenen Önder, tedavi talebini de kabul etmeyip yürüyerek evine gitti.

Genç kadının ne yaptığına anlam veremediğini söyleyen çevredeki çocuklar, “Yarım saat boyunca suyun içerisinde bekledi. Kimseye cevap vermiyordu. Polis geldi, çıkarttı” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Okullar ne zaman açılacak yüz yüze eğitime geçiş tarihi belli mi?
50 yıl önce Ay'da kaybolmuşlardı! Bulundular haberi olay oldu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den barajlardaki su seviyesine ilişkin açıklama
Yüzde 40 bin kar etti servet kazandı! Dünya bu öğrenciyi konuşuyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Konya'da dehşet! Buzdolabı tamircisi direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda öldü
Samsun'da feci olay! Yolun ortasında cesedi bulundu
Engelli maaşı ne kadar oldu 2021 şubat ödemesi tarihi
Twitter Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerin hesabını kapattı
Ali Babacan Davutoğlu'nu ziyaret etti! Ortak basın açıklamasında hükümete eleştiriler
Yorumlar