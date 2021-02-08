BIST 1.527
DOLAR 7,11
EURO 8,56
ALTIN 416,83
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

50 yıl önce Ay'da kaybolmuşlardı! Bulundular haberi olay oldu

50 yıl önce Astronot Alan Shepard'ın Apollo 14 görevi sırasında ay yüzeyinde kaybolduğu iddia edilen golf toplarının bulunduğu iddia edildi.

Abone ol

Astronot Alan Shepard’ın, 1971’deki Apollo 14 görevi sırasında ay yüzeyinde golf oynarken kaybettiğini iddia ettiği golf topları 50 yıl sonra bulundu. The Sun’ın haberine göre, Shepard’ın 31 Ocak- 6 Şubat 1971’deki Apollo 14 göreviyle gittiği Ay’da, derme çatma bir golf sopasıyla yaptığı vuruşlar sırasında kaybettiğini iddia ettiği 2 golf topu, iniş görevi sırasındaki görüntülerin iyileştirilmesi sonucu bulundu.

Görüntü uzmanı Andy Saunders, "istifleme tekniği"yle Apollo 14 mürettebatı tarafından çekilen ve 16 milimetrelik çok daha küçük görüntüleri de içeren orijinal görüntülerin yüksek çözünürlüklü taramasını yaptı. Böylelikle Shepard’ın iddiası doğrulandı. Shepard, elindeki sopayla iki vuruş yaptığını, ilk vuruşunda topun bir kratere girdiğini, ikincisinin ise kilometrelerce uzağa gittiğini öne sürmüştü.

"Bunu ayda yapmayı başarabilmesinin bile önemli"
Mekiğin indiği alanın iyileştirilmiş görüntüleri astronotun iddia ettiği kadar başarılı olmadığını ortaya koydu. Görüntülerde, Shepard’in ilk vuruşunda topun 22, ikincisinin ise 37 metre uzağa gidebildiği fark edildi. Görüntüleri iyileştirerek topların bulunmasını sağlayan Saunders, BBC’ye yaptığı açıklamada, astronotun topları iddia ettiği kadar uzağa atamamış olmasına rağmen, bunu ayda yapmayı başarabilmesinin bile önemli olduğunu ifade etti.

"Son derece etkileyici"
Saunders, Shepard’ın vuruşu olağanüstü şartlar altında yaptığını vurgulayarak, "Düşünün, her yanınızı kapatan astronot kıyafetleri ve kalın eldivenlerin olduğu ve yer çekiminin bulunmadığı bir ortamda bu vuruşu yapıyorsunuz. Shepard’ın topla temas kurup onu havaya uçurabilmesi bile son derece etkileyici." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba gününe işaret etti: Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den barajlardaki su seviyesine ilişkin açıklama
Alper Erözer kimdir kaç yaşında anne ve babası kimdir?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Samsun'da feci olay! Yolun ortasında cesedi bulundu
Engelli maaşı ne kadar oldu 2021 şubat ödemesi tarihi
Twitter Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerin hesabını kapattı
Ali Babacan Davutoğlu'nu ziyaret etti! Ortak basın açıklamasında hükümete eleştiriler
Galatasaray'da Gedson Fernandes sevinci! İşte forma numarası
Muharrem İnce'nin istifası kesinleşti! Yönetimi bombaladı: Sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum
Yorumlar