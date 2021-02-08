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Malatya merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonu! 2 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı

MALATYA merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın TSK mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanması içerisinde ardışık aramaları tespit edilen ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Malatya'da 4, İstanbul ve Antalya'da birer şüpheli yakalandı.

4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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