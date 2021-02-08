Hastanede rüşvet WathsApp'ta ifşa oldu! Hastane müdürü görevden alındı

EDİRNE’nin Meriç ilçesi devlet hastanesinde rüşvet skandalı patlak verdi. Hizmetli memur Halil Bozkır’dan WhatsApp mesajıyla 10 bin TL rüşvet, viski ve vişne suyu istediği iddia edilen hastane müdürü Hasan Dedeler görevden alındı.

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Edirne’nin Meriç ilçesindeki devlet hastanesi rüşvet iddiasıyla çalkalandı. Hizmetli memur Halil Bozkır, mazeretsiz işe gelmediği iddiasıyla hakkında tutulan tutanakların iptali için kendisinden 10 bin TL istendiğini iddia etti. Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, “Savcılığa intikal eden bir konunun detayları hakkında bilgi veremem ancak biz söz konusu personeli görevden aldık. İddiaların araştırılmasına yönelik süreç devam ediyor” dedi.

WathsApp mesajıyla rüşvet istedi

Hürriyet'in haberine göre Halil Bozkır, hastane müdürü Hasan Dedeler’in WhatsApp mesajıyla kendisinden 10 bin TL rüşvet istediğini iddia ederek Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Edirne Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuru yaptı.

Kent merkezine tayin isteyince...

Şikâyet dilekçesinde; rüşvet talebinin kent merkezine tayin edilmesi için yaptığı başvuru ile başladığını ileri süren Bozkır; Dedeler’den 5 günlük idari izin talep ettiğini, bu izinlerin onaylandığını fakat izinli olduğu günlerde hakkında tutanak tutulduğunu söyledi. Tutanakların iptal edilmesi karşılığında da kendisinden para istendiğini belirten Bozkır, şu iddiaları gündeme taşımıştı:

Sana soruşturma açılacak

“İdari izinli olduğum halde hakkımda tutanak tutuldu. Aynı gün hastane müdürü bana WhatsApp mesajında ‘Halil tutanak tutturmuş hakkında Armağan Hoca (Başhekim). Sana soruşturma açılacak. Mesajı gördüğün zaman bana hemen dönüş yap’ yazdı. Ben de kendisinden idari izin aldığımı hatırlattım. Bunun üzerine yine mesajla ‘İzin vermiştim ama Armağan Hoca tutturmuş. Benim de haberim yoktu” yazdı. Ben kendisine ‘Armağan Hoca’yı arasam mı’ diye yanıt verdim. O da bana ‘Aramana gerek yok. Hoca ile konuşuyorum şu an senin işini nasıl çözeriz diye’ cevabı verdi.”

10 bin lira ateşle...

Rüşvet talebinin bu yazışmanın sonunda yapıldığını iddia eden Bozkır, müfettişlere Dedeler’in cep telefonundan atıldığı iddia edilen mesajların ekran görüntüsü ve arama kayıtlarını delil olarak sunarak şu bilgileri aktardı: “Konuyla ilgilendiği için kendisine teşekkür ettim. Bir süre sonra ‘Armağan Hoca ile konuştum. Halil, bu iş biraz maliyetli. Salı günü Meriç’e gel, bana 10 bin TL ateşle. Yarısını Armağan Hoca’ya vereyim. Bu iş büyümeden kapansın. Büyürse sıkıntıya girersin. Gelirken de bana vişne suyu ile JB viski al, küçük şişe” şeklindeki WhatsApp mesajı geldi. Mesaja yanıt vermedim. Bunun üzerine beni defalarca telefonla aradı. Sonra mesajları sildi. Ben de konuyu yetkili birimlere aktardım.”