Şarkıcı Gökhan Özen'den eski kayınpederi CHP'li Mehmet Sevigen'e rüşvet suçlaması! CİMER'e yazdı
Şarkıcı Gökhan Özen, eski eşi Selen Sevigen'in babası CHP'li Mehmet Sevigen'i rüşvet suçlamasıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet etti. O şikayetini sosyal medya hesabından da paylaştı
Şarkıcı Gökhan Özen sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) eski kayınpederi CHP’li Mehmet Sevigen hakkında “rüşvet” iddiasıyla yaptığı şikayeti paylaştı. Gökhan Özen şikayetinde Mehmet Sevigen’in eşi üzerine kayıtlı otelin yapımı sırasında alınacak izinler için bazı bürokratlara milyonlarca lira rüşvet verildiğini iddia etti.
Düğününe Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı Gökhan Özen 2016 yılında Selen Sevigen’den boşanmıştı.
Geçen Kasım ayında da Gökhan Özen’in eski eşi Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemediğini ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini iddiasıyla eski eşinden şikâyetçi olmuştu.
Gökhan Özen ise bu iddiaları reddederek, “Boşanma sözleşmemizde 1 saat önceden haber vererek her gün çocuklarımı görme hakkım olduğu yazılı ama şu an bu maddeyi yok sayarak beni hem çocuklarımdan mahrum ediyor” demişti.