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14. Ağır Ceza Mahkemesi Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi kararına uyulmasına karar verdi

Daha önce Anayasa Mahkemesi'nin CHP'li Enis Berberoğlu hakkında verdiği "hak ihlali" kararına uymayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden yeni karar. 14. Ağır Ceza, Anayasa Mahkemesi'nin Berberoğlu hakkında ikinci kez verdiği "hak ihlali" kararına uyulmasına oy birliğiyle karar verdi.

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Eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında flaş gelişme. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu sabah "Anayasa Mahkemesi'nin 21 Ocak 2021 tarihli kararında da belirtildiği üzere sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılamanın kabulü" yönündeki mütalaasını değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi aynı yönde karar verdi. 

Oy birliğiyle: AYM kararı bağlayıcıdır

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti oy birliğiyle "Anayasa Mahkemesi tarafından 21 Ocak 2021 tarihli kararın bağlayıcı olduğu dikkate alınarak bu karara uyulduğunu" belirtti. Mahkeme kararında, AYM'nin 21 Ocak tarihli hak ihlali kararı uyarınca hükümlü Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılama talebinin kabulüyle infazın durdurulmasına  ve Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 20 Eylül 2018 tarihli kararının kesinleşmiş olması nedeniyle sanık hakkında yeniden yargılama kararı verildiğinden "kesinleşmiş hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına" hükmetti.

Seçme ve seçilme hakkın yeniden verildi

Mahkeme ayrıca "Sanığın Anayasa Mahkemesinin ayrıntılı kararında belirtildiği üzere seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edilmiş olması ve yargılama sürecinde yeniden milletvekili olması sebebiyle sanık hakkında yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamanın CMK 223/8. maddesi uyarınca durmasına, sanığın yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığına yazı yazılarak sanık hakkında fezleke düzenlenmesinin istenilmesine, sanığın yasama dokunulmazlığının kaldırılması durumunda ya da milletvekili sıfatının sona ermesi durumunda resen dosyanın yeni esasa kaydedilerek yargılamaya yeni esasa kaydedilen dosya üzerinden devamını" da kararlaştırdı.

Karar, TBMM'ye de gönderildi

Kararın bir suretinin ise bilgi amaçlı TBMM ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ve Berberoğlu ile avukatlarına tebliğine de hükmedildi. 

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