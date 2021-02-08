Mustafa Mohamed elden kaçtı! Emre Belözoğlu, Ali Koç ve Erol Bulut'u ikna edemedi

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun Galatasaray'ın golcüsü Mustafa Mohamed'i çok istediği fakat Ali Koç ve Erol Bulut'u ikna edemediği ortaya çıktı.

Abone ol

Fenerbahçeli Serdar Aziz'i çalımlayarak jeneriklik bir gole imza atan Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın hem Kadıköy'de üst üste iki sezon kazanmasını hem de liderliğe oturmasını sağladı. Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can transferlerinde Galatasaray'a çalım atan Fenerbahçe, ezeli rakibinin elinden az kalsın Mostafa Mohamed'i de kapıyordu.

Ali Koç ikna olmadı

Sabah'ın haberine göre; Mohamed'i beğenen sportif direktör Emre Belözoğlu, sezon başında bu transferi gerçekleştirmek istedi ancak hocası Erol Bulut ve başkanı Ali Koç'u ikna edemedi. Bulut, tercihini Alanyaspor'dan tanıdığı 35 yaşındaki Papiss Cisse'den yana kullandı. Kemal Ademi ise Ali Koç döneminde gelen Luiz Gustavo, Pelkas, Szalai, Falette ve Tolga Ciğerci ile aynı menajerlik şirketinin oyuncusu.

Transfer 5 ay gecikti

Galatasaray sezon başında Diagne'yi göndermeyi başarsaydı Senegalli golcüden gelen parayla yazın Mostafa Mohamed'i alacaktı. FFP yüzünden transfer 5 ay gecikti.

Geleceğe yatırım

Fatih Terim'in uzun zamandır takibinde olan Mısırlı yıldıza geleceğe yatırım gözüyle bakıldı ve 6 milyon dolarlık bütçe ayrıldı. Güçlü fiziği ve hareketli oyun yapısıyla Süper Ligi'e uygun bulunan Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed'i Galatasaray ilerleyen yıllarda çok yüksek paralara Avrupa'ya satmayı planlıyor.

F.Bahçe 2.5 milyon Euro teklif etti

Hürriyet'te yer alan haberde ise şu bilgi aktarıldı. Sezon başında Fenerbahçe, ocak ayındaki Galatasaray kadar ısrarcı davransa, Mohamed’in bugün sarı lacivertli formayı giyeceği öğrenildi. Buna göre F.Bahçe 2.5 milyon Euro teklif etti ancak Zamalek 4 milyon isteyince görüşmeler sona erdi.