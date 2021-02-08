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Şok eden olay! Alıkoydukları kadına 38 yıl boyunca...

BREZİLYA'da zengin bir aile, siyahi bir kadını 38 yıl alıkoyup köle olarak kullanılması dünyada büyük ses getirdi. Siyahi kadının yaşadıkları herkesi şok etti.

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Madalena Gordiano, sekiz yaşındayken Maria das Graças Milagres Rigueira’nın kapısını çalarak ondan yiyecek istediğini söyledi. Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yaşayan Rigueira ve ailesi varlıklıydı ve Madalena’ya rahat bir yaşam verecek maddi imkana sahipti. Beyaz bir öğretmen olan Rigueira, Madalena’ya evlat edinmek istediğinde Madalena’nın annesinin bakması gereken sekiz çocuğu daha vardı.

El Pais haberine göre Rigueira ailesi Madalena’nın okula gitmesine izin vermedi ve onu asla kızları olarak evlat edinmedi. Devam eden 38 yıl boyunca Madalena ailenin yemek, temizlik gibi işlerini ücretsiz olarak yaptı. Brezilya’da Fantastico adlı bir televizyon programına katılan Madalena “Onlardan ekmek istemek için gitmiştim, çünkü açtım. Evin sahibi eğer onlarla yaşamazsam bana hiçbir şey vermeyeceğini söyledi” dedi.


Tıp eğitimi masrafları için kullanıldı
Rigueira ailesi, Madalena yirmili yaşlarındayken onu yaşlı bir akrabasıyla evlendirerek istismar etmeye devam etti. Madalena’nın evlendirildiği yaşlı akraba 78 yaşındaydı ve öldükten sonra yaşlı adamın emekli maaşı onunla hiç yaşamayan Madalena’ya miras kaldı. Ancak Madalena’nın hakkı olan bu paranın neredeyse tamamı Rigueira ailesinin cebine girdi. Raporlara göre bu emekli maaşı ailenin kızlarının tıp eğitimi masrafları için kullanıldı.


Psikolojik destek görüyor
Tüm bu yaşananlar içinde Madalena’nın tek şansı, ailenin veteriner ve üniversitede profesör olan oğlu Dalton Milagres Rigueira’ydı. Eğitim verdiği üniversitedeki görevinden uzaklaştırılan Dalton Milagres Rigueira’nın, Madalena’nın yaşadıklarından ailesini sorumlu tuttuğunu söylendi. Yaşadığı köle hayatından kurtarılan Madalena ise sosyal hizmetler uzmanları ve psikologlar tarafından destek görüyor ve yeniden biyolojik ailesi ile buluşmak istiyor.

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