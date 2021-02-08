İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Polis Müzesi' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polis teşkilatına kazandırılan 'Polis Müzesi' hakkında paylaşımda bulundu.

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Bakan Soylu yaptığı paylaşımda 'Polis Müzesi'ne ait bir videoya yer verirken şu ifadeleri kullandı:

"19. yüzyılın sonlarında resmi olarak kurulan Polis Teşkilatı'mıza yeni kazandırılan, yakın tarihi adeta bir zaman tüneli tadında yaşatan Polis Müzemiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Mesaj ile paylaşılan videoda ise Emniyet Genel Müdürlüğünün Dikmen'deki Ek Hizmet Binasında yer alan Polis Müzesi'ndeki polis kıyafetleri, silahlar, mühimmat, haberleşme araçları, fotoğraflar ve belgeler ile kullanılan araçlar görülüyor.

Polis Müzesi'nin resmi açılışının yakın zamanda yapılması bekleniyor.