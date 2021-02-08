Kuvel Kalesi nerede Kuvel Kalesi nasıl fethedildi haritadaki yeri neresi?

TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu hem konusu hem tarihi mekanları hem de oyuncuları ile konuşuluyor. Peki dizide sık sık geçen Kuvel Kalesi nerede, ne zaman fethedildi? İşte Kuvel Kalesi tarihi

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Kuvel Kalesi, Kol Kalesi adıyla da bilinir, Türkiye sınırları içerisinde yer alan kale, Orta Çağ Gürcü kalesidir. Kveli kalesi olarak da anılır. Uyanış Büyük Selçuklu'da da geçen Kuvel Kalesi konumu araştırılıyor. İşte, detayları...

Kuvel kalesi nerede: Kol Kalesi bugün Türkiye sınırları içinde bulunan Yalnızçam Dağları'nın eşi bulunmayan zirvesinde, Kolköy köyünde bulunan Orta Çağ Gürcü kalesidir. Kveli Kalesi veya Kuveli Kalesi olarak da bilinir. Türkçe "Kol" adı "Kveli" ya da "Kueli"den gelir. Günümüzde Gürcistan sınırına yakın olan Türkiye'nin kuzeydoğusundaki Ardahan ilinin Posof ilçesinde Kolköy köyündedir.

Kuvel Kalesi tarihi: Kol Kalesi, artık büyük ölçüde harap oldu. İlk kez 10. yüzyılın başlarında Gürcüce yazılan haber metninde Stepane Mtbevari'nin Gürcü kaynaklarından Azerbaycan Emiri Yusuf Ibn Abi'l-Saj-Abu l'K'asim'in işgal ordusuna direniş yeri olarak Gobron'un tutkusu bahsedilir. Bu kaynağa göre, Kol Kalesi 28 günlük kuşatma sonrasında düştü ve ayrıcalıklı bir Hristiyan olan Gürcü komutanı Gobron, İslam'a geçmeyi reddettiği için öldürüldü. Kol Kalesi, 920'li yıllara gelindiğinde, Constantine Porphyrogennetos'un (VII. Konstantin) De Ceremoniis'inde Kouel (Κουελ) olarak adlandırılan ve kaleden sonra adlandırılan bir Gürcü dükkanı olan Javakheti'nin baş kalesi olarak ortaya çıkmıştı. Bu pasajda VII. Konstantin, Profesör Cyril Toumanoff'a göre Gürcistan Bagratid Prensi II. David olabilecek "Kouel'in Arkonu" na atıfta bulunmaktadır. Kol Kalesi, başka yerlerde VII. Konstantin tarafından Yunan Tyrokastron eşdeğeri tarafından anılır ve daha sonra David'in uzaktan kuzeni, II. Gurgensahip olur. II.Gurgen, daha sonra Kol Kalesi ve Acara Özerk Cumhuriyeti'ni kayın babası Ashot Kiskas'a Klarceti'nin karşılığında verdi ve daha sonra onu da bu durumdan mahrum etti. II. Gurgen 941'de öldükten sonra Kol Kalesi, kuzenlerine geçti ve sonuçta 1008'de Gürcistan Krallığı'ın ilk kralı olan III. Bagrat tarafından diğer Bagrat sülalesine miras kaldı.

Stratejik konumu nedeniyle Kol Kalesi, tarih boyunca birçok askeri çatışmalara savaşlara ve kuşatmalar gördü. Kol Kalesi 1040'lar da, isyancı Gürcü savaş ağası IV. Liparit'in kontrolü altına girdi. IV. Liparit, sonunda 1059 yılında Gürcistan Kralı IV. Bagrat tarafından yok edildi. Görünen o ki, görünüşte kaleye Murvan Cakeli Hanedanı sahipti. 1060'lar da Kol Kalesi'nin Eristavisi ( Paradan sorumlu kişi). 1065 yılında Gürcistan kampanyaları sırasında Selçuklular Sultanı Alp Arslan tarafından ele geçildi. 1080'de, Muhtemelen Memlûk Sultanlığından mezarlı Amir tarafından yönetilen Türkler, Kol Kalesi'ndeki Gürcistan Kralı II. Giorgi'yi şaşırtmış ve mağlup etmiştir. 16. yüzyılda, Kol Kalesi, güneybatı Gürcistan'ın çoğuyla birlikte Osmanlı yönetimine girmiş ve geçmiş önemini yitirmiştir.