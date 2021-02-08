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CHP'li Foça Belediyesi'nde çalışanlara bomba zam! En düşük maaş 7 bin 500 TL oldu

İZMİR'in Foça Belediyesi ile DİSK arasında yapılan görüşmelerin ardından imzalanan anlaşma kapsamında maaşlara yüzde 20 oranında zam yapıldı. Böylece belediyede en düşük maaş 7 bin 500 TL oldu. Öte yandan bu denli yüksek miktardaki maaş uygulamasının sürdürebilirliği tartışılıyor.

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CHP'li Foça Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.Anlaşma kapsamında, belediye kadrosundaki işçilerin maaşlarına yüzde 20 oranında zam uygulandı ve en düşük maaş 7 bin 500 lira seviyesine geldi.

İşçilerin yüzü güldü ama sürdürülebilir mi?
İşçilerin yüzünü güldüren bu anlaşma belediyenin geleceği konusunda endişelere neden oldu.

En düşük ücretin 7 bin 500 lira olduğu belediyede, maaşların uzun süre böyle nasıl ödeneceği merak konusu.

Çok iyi bir zam oldu
DİSK'in dayattığı şartları kabul eden Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, "Çok güzel bir zam oldu, iyi bir rakam oldu. Analarının ak sütü gibi helal olsun" dedi.

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