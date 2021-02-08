Zübeyde Hatun kimdir nasıl öldü? Uyanış Büyük Selçuklu kim oynuyor?

Sezin Akbaşoğulları, Kırmızı Oda dizisinin ardından Uyanış Büyük Selçuklu dizisine Zübeyde karakteri ile katıldı. Peki Sezin Akbaşoğulları kimdir? Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında? İşte Sezin Akbaşoğulları'nın oynadığı diziler...

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Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde Hanım karakterini canlandıran Sezin Akbaşoğulları merak konusu oldu. Sezin Akbaşoğulları, Kırmızı Oda dizisinde yer almıştı. Rolüyle diziseverlerden iyi bir not alan Sezin Akbaşoğulları daha önce birçok dizi ve filmde rol aldı. Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde Hatun kimdir? Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Tarihte Zübeyde Hatun kimdir: Babası Çağrı Bey'in oğlu Emir Yakuti'dir. Sultan Melikşah ile evlenen Zübeyde Hatun, kocası Melikşah üzerinde etkiliydi.1081 yılında Berkyaruk'u dünyaya getirdi. Oğlu Berkyaruk Selçuklu Sultanı olunca bir süre sonra kayınbiraderi Tacüddevle Tutuş isyan etti. Berkyaruk'un isyanı bastırıp amcasını öldürmesi üzerine annesini yanına getirmek istedi ancak veziri Müeyyidülmülk buna karşı çıktı.

Zübeyde Hatun, Müeyyidülmülk'ün karşı çıktığını öğrenince bu durum neticesinde Müeyyidülmülk azledilerek yerine kardeşi Fahrülmülk vezirliğe getirildi. Vezirlikten azledilen Müeyyidülmülk'ün teşvikiyle isyan edip sultanlığını ilan eden Muhammed Tapar Müeyyidülmülk'ü vezirliğe getirdi. Muhammed Tapar, Rey şehrine geldiğinde Zübeyde Hatun'da oradaydı. Müeyyidülmülk Zübeyde Hatun'u önce hapsetti ardından da öldürttü.

Sezin Akbaşoğulları kimdir: Sezin Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981'de İzmir'de doğdu. Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları Yine Başladılar Şarkılarına adlı oyunla başladı.

Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İlk çıkışını Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile yakalamıştır.

Selim Demirdelen'in yönetmenliğini yaptığı Kavşak filmiyle 17. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü Nergis Öztürk ile paylaştı.