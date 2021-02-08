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AK Parti'den CHP'li Enis Berberoğlu açıklaması! Milletvekilliği iade edilecek mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'li Enis Berberoğlu hakkında yerel mahkemenin verdiği kararın ardından konuştu. "Berberoğlu'nun MİT Tırları olayıyla ilgisinin sabit olduğunu belirten Turan, milletvekilliğinin iadesinin nasıl olacağını anlattı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Mecis'te düzenlediği basın toplantısında CHP'li Enis Berberoğlu'nun yeniden milletvekilliğine dönüp dönemeyeceği başta olmak üzere gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. "Muharrem İnce'nin istifası bizi ilgilendiren bir konu değil" diyen Bülent Turan, milletvekili transferini engelleyecek bir yasa değişikliğinin gündemde olmadığını söyledi. İşte Turan'ın açıklamalarından satır başları...

- Sayın Berberoğlu'nun vekilliği, Yargıtay'ın kesinleşmiş kararından sonra Meclis'te okunduktan sonra düştü. Dolayısıyla bugün verilen 'AYM kararına uyulması' kararı, ardından hakların iadesi kararı, şahsi kanaatim olarak söylüyorum, Meclis'te okunmadan iade olamaz.

- Enis Berberoğlu'yla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin de, yerel mahkemenin de verdiği karar, usule ilişkin itirazlardır, yani 'Dokunulmazlığı varken yargılamayın' tarzı usulle ilgili meselelerdir. İçerikte sorun yok. İçerikle ilgili, MİT tırları, yani FETÖ'cülerle, devletin karşısında olanlarla beraber adım atıldığı mahkeme kararlarında, evraklarda var. Bu, CHP için bir utanç vesikası olarak yıllarca duracak.

- Vekil transferine kural getirmek, durdurmak tarzı bir gündemimiz yok.

- Muharrem İnce’nin CHP’den ayrılmış olması, olmaması bizim meselemiz değil...

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