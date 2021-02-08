CHP'den istifa eden Muharrem İnce'ye CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan sert tepki

CHP'den istifa eden ve mevcut yönetimi sert sözlerle eleştiren Muharrem İnce'yle ilgili ilk açıklama CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. Öztrak, "CHP'yi cumhur ittifakı ağzıyla suçlayarak partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz." dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Öztrak, Memleket Hareketi'ni kuran ve CHP'den bugün istifa eden Muharrem İnce hakkında açıklama yaptı.

İnce'nin CHP'ye yönelik suçlamalarına ve istifasıyla ilgili Öztrak, şunları söyledi:

"CHP asırlık bir çınardır. Bu partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP'yi cumhur ittifakı ağzıyla suçlayarak partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz. CHP, Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuştur. CHP 1919'da neredeyse, 1923'te neredeyse bugün de oradadır. Bu açıklamayı yapan İnce'nin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018'te neredeyse, CHP 2020'de de aynı yerdedir nokta."

Muharrem İnce istifa ederken neler dedi?

Muharrem İnce, Yaşamkent'teki çalışma ofisi önünde basın toplantısı düzenlemiş ve CHP yönetimine sert eleştiriler yönelterek istifa kararını açıklamıştı.

"(Mustafa Kemal) deyip, 'Mustafa Kemal Atatürk' diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ben askeri değilim, yoldaşıyım' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaşı oluyorsun. Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıydı, sen askerisin. Bu kadar basit. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp, atamayı getiren bu yönetimle, bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip, bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Soros'çuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. 'Ne işimiz var Libya'da' deyip, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum."