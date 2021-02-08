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Antalya'da arkadaşına böyle söyleyip otomobilde tetiğe bastı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da bunalıma girdiği iddia edilen E.A. (37), kendini otomobile kilitledikten sonra tabancayla karnına ateş etti. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan şahıs ameliyata alındı.

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Olay, saat 15.30 sularında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Dolaplıdere Caddesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle bunalıma giren E.A. otomobilini arkadaşının yanında durdurup kendini araca kilitledi.

Ardından yanındaki tabancayı karnına dayayan E.A., arkadaşına, "Kardeşim Z. size emanet" dedikten sonra tetiği çekti. Karnından yaralanan E.A., otomobilin kapısını açıp, yere düştü.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan E.A., Antalya Eğitim ve Aştırma Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı.

E.A.'nın bir süre önce nişanlandığı ortaya çıktı.

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