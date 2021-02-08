Elazığ'da ağlatan acı hikaye! Yetimhanede büyüdü eşini ve kızını kaybetti
ELAZIĞ'da anne ve babasız büyüyen Emrah Sesveren, eşi ve kızını kaybetmenin acısına katlanıyor.
Şu anda 34 yaşında olan Emrah Sesveren, henüz 1 yaşında annesinin vefat etmesi üzerine babası tarafından, yetimhaneye bırakıldı. Burada 18 yaşına kadar devletin şefkatiyle büyüyen Sesveren, 19 yaşında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanarak önce iş sahibi ardından da 2007 yılında evlenerek 1 çocuk sahibi olmasıyla sıcak bir yuvaya kavuştu.
Sesveren anne ve babasından göremediği şefkati ise eşi ve çocuğuna gösterdi. Ancak geçtiğimiz 4 Ocak'ta merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı'nda Ali Y. idaresindeki 23 HT 937 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Mehmet Kaya yönetimindeki 23 K 5497 plakalı otomobille çarpıştı.
Sağ kalan olmadı: Kazada Emrah Sesveren'in kayınbabası Mehmet Kaya (65), kayınvalidesi Makbule Kaya (68) eşi Sevgi Sesveren (32) hayatını kaybetti. Kaza sonrası özel bir hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan 12 yaşındaki kızı Sude Sesveren ise 29 Ocak günü yaşam mücadelesini kaybetti.
Sesveren şimdi yalnız başladığı hayata yalnız devam etmesinin acısını yaşarken de dua etmeyi dilinden düşürmüyor.