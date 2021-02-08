Elazığ'da ağlatan acı hikaye! Yetimhanede büyüdü eşini ve kızını kaybetti

Şu anda 34 yaşında olan Emrah Sesveren, henüz 1 yaşında annesinin vefat etmesi üzerine babası tarafından, yetimhaneye bırakıldı. Burada 18 yaşına kadar devletin şefkatiyle büyüyen Sesveren, 19 yaşında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanarak önce iş sahibi ardından da 2007 yılında evlenerek 1 çocuk sahibi olmasıyla sıcak bir yuvaya kavuştu.