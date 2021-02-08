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Kadıköy'de gözaltına alınan 61 şüpheliden 33'üne tutuklama talebi

Kadıköy'de, 4 Şubat'ta gerçekleştirilen izinsiz eylemler gözaltına alınan 61 şüpheliden 33'ü savcılık ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Kadıköy'de izinsiz gerçekleştirilen eylemlerde gözaltına alınan 61 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından 33 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 20 şüpheliyi de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

8 şüpheli serbest

Savcılık, 8 şüpheliyi de ifade vermesinin ardından serbest bıraktı. Hakimliğe sevk edilen 53 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorguları devam ediyor.

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