AK Partili Numan Kurtulmuş'tan "yeni anayasa" çağrısı: Herkes taşın altına elini koysun

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Milli ve gerçekten güçlü, özgürlükçü bir anayasanın yapılabilmesi için buyurun herkes elini taşın altına koysun." dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Milli ve gerçekten güçlü, özgürlükçü bir anayasanın yapılabilmesi için buyurun herkes elini taşın altına koysun." dedi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Bayburt Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Bayburt İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Ülkede bir takım oyunlar oynanmak istendiğine işaret eden Kurtulmuş, Türk milletinin yabancı bir takım kurum ve kuruluşların boyunduruğu altında olmasını arzu edenlerin olduğunu ifade etti.

Ülkenin dünden daha çok düşmanı bulunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, oyunlara karşı uyanık olunması gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, AK Parti'nin Türkiye'de bir zihniyet devrimi gerçekleştirdiğinin altını çizerek, partilerinin en önemli önceliklerinden birisinin içerde birliği ve dirliği sağlamak olduğunu belirtti.

Türkiye'yi daha müreffeh, zengin, huzurlu bir ülke yapmak için ellerinden gelen bütün gücü kullanacaklarını ifade eden Kurtulmuş, "Bizim amacımız Türkiye'yi daha müreffeh, mesut, ülkenin insanlarını birlik ve berberlik içerisinde daha da güçlü kılmaktır. Bu amaçla üzerimizdeki büyük sorumluluklardan birisi de vesayet düzenlerinden tamamen kurtulmamızı sağlayacak, yeni güçlü demokratik ve özgür bir anayasanın yeni baştan yapılmasını sağlamaktır." diye konuştu.

"Yeni, çağdaş, demokrat, güçlü ve katılımcı bir anayasayı hep beraber yapacağız"

Kurtulmuş, anayasa ile ilgili daha önceki dönemlerde de çok adımlar atıldığını anımsatarak, vesayet odaklarının gücünü, faşist, darbeci ve baskıcı ruhu içinde barındıran 1961 ve 1982 anayasasından aldığını anlattı.

Bunu millet iradesinin önleyebileceğini aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Yeni, çağdaş, demokrat, güçlü ve katılımcı bir anayasayı hep beraber yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız, yeni anayasa ile birlikte Türkiye'nin geleceği için yeni bir dönemin kapısını açarken, yeni dönemin şifrelerini ortaya koyarken, MHP'nin Sayın Genel Başkanı bu sürece destek vereceğini ortaya koydu. Şimdi biz diğer partilerden de aynı şeyi bekliyoruz. Milli ve gerçekten güçlü, özgürlükçü bir anayasanın yapılabilmesi için buyurun herkes elini taşın altına koysun. Bu anayasa meselesi sadece AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı olarak bizim yapabileceğimiz bir şey olmanın çok ötesindedir. Bütün siyasi partiler anayasa konusunda sınav veriyor. Herkesi bu sınava davet ediyoruz. Milletin beklediği yeni, özgür, çağdaş ve demokrat bir anayasa yapmak için tam vakit bu vakittir, diyerek hep beraber ya Allah, bismillah diyerek bu defterin kapağını açıyoruz."

Teşkilatlara 2023 ve 2024 seçimlerine şimdiden hazırlanmaları yönünde çağrıda bulunan Kurtulmuş, kongre salonundaki ruhun en ücra köylere kadar taşınması gerektiğini söyledi.

Seçimlerde Bayburt'tan rekor üstüne rekor kırmalarını beklediklerini ifade eden Kurtulmuş, AK Parti'nin ülkenin, milletin derdiyle dertlendiğini belirtti.

CHP'ye yönelik eleştirilerini sıralayan Kurtulmuş, milleti birleştirmenin kendilerine yakışacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Milleti birleştirecek, bir araya getirecek olan biziz, onları başörtülü, başörtüsüz olarak ayıracak olanlar onlardır. Bu milleti kavgasız, gürültüsüz medeni milletler seviyesinin üstüne çıkarmak isteyen biziz, her konudan kavga ve tartışma çıkarmak isteyen onlardır. Bu milletin insanlarını demokratik ve güçlü bir Türkiye haline getirmek isteyen biziz, bu ülkenin insanlarını maalesef sokakları karıştıracak şekilde bir sel gibi dolaşanlar onlardır. Üzüm yemek isteyen biziz, bağcıyı dövmek isteyen onlardır. Kimi kastediyorum. CHP ve zihniyetini. Onlar ne yaparsa yapsınlar cevabını verip hiçbir sözün altında kalmayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Onların negatif gündemi ile asla gündemimizi zehirlemeyeceğiz. Onlar Türkiye'nin her meselesi isterler ki büyük sorunlar haline gelsin, sokaklar karışsın. Bizler ise sokakları karıştırmak isteyenlere inat insanların gönüllerini birleştireceğiz. Birlik içerisinde, kardeşlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz."

Kongreye Kurtulmuş'un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Fatma Betül Sayan Kaya, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, ilgililer ve davetliler katıldı.