İBB'de utanç koalisyonu var! Tevfik Göksu açıkladı

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB'deki işe alımlarda uygulanan torpil iddialarını gündeme getirdi. Göksu'nun CHP ve İYİ Parti temsilcilerine gizli koalisyon ortaklarını sordu.

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AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB'deki işe alımlarda CHP ve İYİ Parti'nin dışında bir partiye daha kontenjan ayrıldığını; ancak bunu söylemekten utandıklarını söyledi. Göksu, bu ismin açıklanmasını isteyerek "Çıkın İstanbullulara bunu anlatın" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi şubat ayı birinci birleşimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, geçen günlerde görüntüleri basına yansıyan Büyükçekmece'de yapılan CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'ndaki Büyükşehir Belediyesinde işe alımlarla ilgili konuşmalara değinirken, CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı eleştirilere yanıt verdi.

"İsmini söylemeye utandıkları koalisyon ortakları var"

Tevfik Göksu, söz konusu toplantıda CHP'li isimlerin işe alımlarla ilgili kullandıkları ifadelere değinerek şöyle konuştu:

"Toplantıda, 'Yüzde 35 CHP'den alıyoruz, yüzde 15 İYİ Parti'den alıyoruz. Yüzde 15 de diğerleri..' deniliyor. Demek ki ismini söylemeye utandıkları koalisyon ortakları var. İsmini söylemeye utandığınız koalisyon ortaklarınız kim? Çıkın İstanbullulara bunu anlatın. Bakın bir yerde CHP varsa orada adalet olmaz. Bir yerde CHP varsa orada liyakat olmaz. Orada gerçekten doğruluk olmaz. İşte gerçek yüzünüz burada. Yüzde 20-25 de kariyer merkezine bırakmışlar. Hadi oradan. CHP'nin olduğu yerde ne adalet, ne liyakat ne de ehliyet olur. Biz bunun böyle olduğunu zaten biliyorduk."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuyla ilgili sözlerini de değerlendiren Göksu, "İBB Başkanı bunlar dedikodu dedi. Dedikodu yapan kim. CHP İl Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Sözcüsü. Zaman geçmeden hakikat ortaya çıktı. Bunlar bırakın siz liyakati, hakikati, hokus pokus siyaseti yaparlar. Bunlar hakikate gelmez, hakikati iğdiş ederler." diye konuştu.