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HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partiden istifa eden Muharrem İnce hakkında konuştu.

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Öğle saatlerinde basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, 42 yıldır üyesi olduğu CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına katılan CHP Genel Başaknı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı kurmayların İnce’nin istifa açıklamasını gündeme getirmesi üzerine konuya değindi.

"Önümüze bakacağız"
Kılıçdaroğlu, İnce'nin istifası ile ilgili "CHP, Muharrem İnce 2018’de aday olduğunda nerdeyse şimdi de aynı yerde. Biz önümüze bakacağız. Bizim gündemimiz Türkiye’nin gündemi yani işsizlik, ekonomi ve eğitim." yorumunda bulundu.

CHP'Yİ VE KILIÇDAROĞLU'NU SERT BİR ŞEKİLDE ELEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Memleket Hareketi'ni başlatan CHP'li Muharrem İnce canlı yayında basın mensuplarının karşısına geçerek, "CHP artık bir tabeladan ibaret, yolumu ayırıyorum. Cumhur İttifak'ı ile de hiçbir şekilde işimiz olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Muharrem İnce sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Bu iktidardan da bu muhalefetten de ülkeye hayır gelmez. Atatürk'ün emaneti kalmadı, CHP bir tabeladan ibaret sadece. Atatürk'ün kurduğu CHP, ilkelerinden köklerinden uzaklaşmıştır. Bugün bir yol ayrımında olduğumu biliyorum. 42 yıl içinde her kademede görev yaptım. Hala Atatürkçüyüm, hala Cumhuriyetçiyim.

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