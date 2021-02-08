BIST 1.535
DOLAR 7,10
EURO 8,56
ALTIN 419,45
HABER /  SAĞLIK

Daha koronavirüs bitmeden Tanzanya'da gizemli hastalık paniği

Anadolu Ajansı

Dünya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ve yeni varyantlarına odaklanmışken Tanzanya'da henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Tanzanya'nın batısındaki Mbeya şehrinde yakalananlarda baş dönmesi, mide bulantısı ve kan kusmasına yol açan bir hastalık ortaya çıktı. Hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de hastaneye kaldırıldı.

Chunya Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Felista Kisandu, basına yaptığı açıklamada, onlarca kişinin hastaneye kaldırıldığını ve hepsinin benzer şikayetleri olduğunu söyledi. Hastalığın nedeninin henüz tespit edilemediğini dile getiren Kisandu, ön araştırmaların hastaların çoğunun daha önce mide ülseri ya da karaciğer hastalığı yaşamış erkeklerden oluştuğunu gösterdiğini belirtti.

Tanzanya Sağlık Bakanı Doroth Gwajima, durumu incelemesi için bölgeye uzman bir ekibin gönderildiğini açıklarken; Mbeya bölgesinde 2018'de de benzer şikayetlerle birçok kişinin hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Bozdoğan kimdir hangi dizilerde oynadı?
AK Partili Numan Kurtulmuş'tan "yeni anayasa" çağrısı: Herkes taşın altına elini koysun
Antalya'da arkadaşına böyle söyleyip otomobilde tetiğe bastı
Ümraniye'de ev eşyası üretilen fabrikada yangın
Zübeyde Hatun kimdir nasıl öldü? Uyanış Büyük Selçuklu kim oynuyor?
İngiltere’de çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı
CHP'den istifa eden Muharrem İnce'ye CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan sert tepki
Muğla'da uçurumdan düşmemiş itilmiş! Cani koca bu yüzden yapmış
AK Parti'den CHP'li Enis Berberoğlu açıklaması! Milletvekilliği iade edilecek mi?
Hepsi birbirinden değerli! Eskişehir'de 92 adet ele geçirildi
Yorumlar 1 yorum