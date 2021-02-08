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Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı

Galatasaray'da futbol takımına uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin ardından 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı açıklandı.

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Galatasaray Kulübü, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu. 

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımızın bugün yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.

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