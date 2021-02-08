Trabzonspor'un zirve yürüyüşünü Yeni Malatyaspor da durduramadı

Süper Lig'de 24. haftanın perdesi Malatya'da kapandı. Son 7 maçtan 6 galibiyet çıkaran ve zirve iddiasını güçlendiren Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, Uğurcan Çakır'ın kalesinde devleştiği zorlu deplasmandan Bakasetas ve Nwakaeme'nin golleriyle 2-0 galip ayrıldı. 42 puana yükselerek zirve hattıyla arasındaki puan farkını 6'ya indiren Trabzonspor, 4. sıraya yerleşirken; galibiyet hasreti 3 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 29 puanla 10. sırada kaldı.

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Süper Lig'in 24. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan ve Erkan Özdamar'ın yönettiği maç, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Fırtına'ya kritik galibiyeti getiren golleri 54'te Bakasetas ve 90+5'te Nwakaeme kaydetti.

Yenilmezlik serisi 8 maça çıkan ve üst üste 5. galibiyetini alan Abdullah Avcı'nın ekibi 42 puanla 4. sıraya yerleşerek zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Yeni Malatyaspor ise 29 puanla 10. sırada kaldı.

Maçtan önemli dakikalar

11. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'nin ceza alanına ortasında müsait durumdaki Ekuban'dan önce Hadebe son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.

21. dakikada Chebake'nin ceza alanına gönderdiği topa Tetteh kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

32. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında Tetteh'in ceza alanına gönderdiği top karambolde boşta kaldı. Sonrasında savunma meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

49. dakikada Trabzonspor öne geçti. Baker'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Abdulsamed'in yumruklarıyla uzaklaştırdığı topu ceza alanı ön çizgisinde iyi kontrol eden Bakasetas düzgün bir vuruşta meşin yuvarlağı ağlara buluşturdu: 0-1

54. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'nin çevirdiği top savunmadan sekip Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

57. dakikada Hadebe'nin sol kanatta çizgiden içeriye çevirdiği topa Umut Bulut dokunamadı. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma son anda uzaklaştırdı.

67. dakikada Zeki Yavru'nun sol kanattan kullandığı kornerde Semih Kaya'nın vuruşu savunmadan sekip kale önünde Tetteh'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Uğurcan yakın mesafeden gole izin vermedi.

90+5. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında topla buluşan Nwakaeme rakibinden sıyrılıp ceza alanına girdi ve dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

Karşılaşma Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Yeni Malatyaspor: 0 - 2 :Trabzonspor

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Sönmez

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Zeki Yavru (Dk. 82 Fofana), Wallace (Dk. 88 Bülent Cevahir), Semih Kaya, Hadebe, Ahmet Ildız, Acquah, Tetteh, Adem Büyük (Dk. 88 Mustafa Eskihellaç), Umut Bulut (Dk. 82 Mallan)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Berat Özdemir, Baker (Dk. 90 Yunus Mallı), Bakasetas (Dk. 90 Hossaini), Ekuban (Dk. 72 Flavio), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 86 Benik Afobe)

Goller: Dk. 49 Bakasetas, 90+5 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 62 Hadebe (Yeni Malatyaspor) Dk. 64 Vitor Hugo, Dk. 90+2 Berat Özdemir (Trabzonspor)