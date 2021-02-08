Tesla'nın Bitcoin açıklaması tarihi zirveye götürdü

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, paylaşılan alım raporuna göre, Bitcoin'e 1,5 milyar dolar yatırdıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Tesla olarak yakın gelecekte Bitcoin'i ödeme aracı kullanmayı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın ardından Bitcoin, tarihi zirvesini görerek 44 bin 300 dolara çıktı.

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Elon Musk’ın CEO’su olduğu ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD sermaye piyasaları regülatörüne açıklamalarda bulundu. Açıklamada; Tesla'nın ABD borsalarında 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığı açıklandı.

Açıklamanın ardından Bitcoin, yüzde 14 artarak tarihi zirvesini gördü ve 44 bin 300 dolara ulaştı. Daha sonra da uzun süre 43 ila 44 bin seviyelerinde işlem görmeye devam etti.

Yapılan açıklamada ayrıca "Yakın gelecekte ürünlerimiz için geçerli yasalara tabi olarak Bitcoin’i bir ödeme şekli olarak kabul etmeye başlamayı umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.