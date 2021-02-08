Depresyon ilaçları koronavirüsün şiddetini düşürüyor

Fransız bilim adamları tarafından yapılan bir araştırma, bazı depresyon ilaçlarındaki etkin kimyasal maddelerin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hastalarda ağır ve şiddetli geçmesini engelleyebileceğini gündeme getirdi. Araştırmada ayrıca ABD'de yürütülen deneylerin de bu moleküllerin Kovid-19'u önleyici ve tedavi edici özelliğini ortaya koyduğuna işaret edildi.

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Molecular Pyschiatry dergisinde çıkan araştırmada; Fransa’daki bazı inceleme ve deneyler mercek altına alındı. Ortaya atılan savın bilimsel olarak kesin kanıtlanmadığına özellikle dikkati çekilen araştırmada; bazı depresyon ilaçlarındaki etkin kimyasal maddelerin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) şiddetini düşürebileceği ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

Yarı yarıya daha düşük

Paris’te psikiyatr olarak çalışan doktor Nicolas Hoertel, görev yaptığı hastanede tedavi altındaki Kovid-19 hastalarının çok azının psikiyatri sorunları olması üzerine geçen yıl mart ayında söz konusu araştırmayı başlattı ve depresyona karşı alınan ilaçlardaki etkin kimyasal maddelerle (molekül) Kovid-19 hastalığı ile mücadeledeki paralelliği araştırmaya başladı. Fransız doktor, 7 bin Kovid-19 hastası üzerinde yaptığı araştırma sonucunda depresyon ilacı alanların bu grubun içinde çok az yer yuttuğu ve depresyon ilacı alıp da yoğun bakıma kaldırılanların ve hayatını kaybedenlerin sayısının diğerlerine göre yarı yarıya daha düşük olduğunu tespit etti.

Hepsi aynı etkiyi göstermiyor

Araştırma ilerletildiğinde, bütün depresyon ilaçları olmasa bile, bazılarının Kovid-19’u sert bir şekilde geçirmelerinin önüne geçildiği ortaya çıktı. Araştırmada; ABD’de yürütülen deneylerin de bu moleküllerin Kovid-19’u önleyici ve tedavi edici özelliğini ortaya koyduğunu işaret edildi.