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İstanbul'da fırtına! İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi

İSTANBUL'da etkili olan fırtına deniz seferlerini vurdu. İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu.

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 İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.  

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00 Pendik-Yalova, 07.00 Yalova-Pendik, 07.15 Yalova-Yenikapı, 07.45 Yenikapı-Yalova, 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, lodos nedeniyle saat 06.35 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 06.45 Kabataş-Adalar, 06.55 Bostancı-Karaköy, 07.05 Bostancı-Adalar, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

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