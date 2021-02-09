İstanbul'da fırtına! İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi

İSTANBUL'da etkili olan fırtına deniz seferlerini vurdu. İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu.Abone ol
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00 Pendik-Yalova, 07.00 Yalova-Pendik, 07.15 Yalova-Yenikapı, 07.45 Yenikapı-Yalova, 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.
Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, lodos nedeniyle saat 06.35 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 06.45 Kabataş-Adalar, 06.55 Bostancı-Karaköy, 07.05 Bostancı-Adalar, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.