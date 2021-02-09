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Denizli'de ihanetle suçladığı eşini defalarca bıçakladı

DENİZLİ'de eşini ihanetle suçlayan adam, eline aldığı bıçakla dehşet saçtı. Karısını omuz ve sırt bölgesinden bıçaklayıp kaçan şahıs daha sonra teslim oldu. Kanlar içerisinde kalan kadının hastanede yaşam savaşı sürüyor.

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Olay, akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam evine gelen N.B. (55), mutfakta gelini ile oturan eşi Vahide B. (53) ile tartışmaya başladı. Eşinin kendisine ihanet ettiğini öne süren N.B., çekmeceden aldığı bıçakla eşine saldırdı.

Olaya şahit olan gelin çocuklarını yanına alarak kendini dışarıya attı. Kaçmaya çalışan Vahide B. ise sırtına ve omzuna gelen bıçak darbeleriyle yere düştü. Gelininin yardım çığlıkları üzerine N.B. kaçarken, komşular polise ihbarda bulundu. Yaralı kadına yardım etmek isteyen komşuları, kapı camını kırarak eve girdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede saldırgan eşi ararken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Vahide B. ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. N.B., daha sonra Merkezefendi İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Daha önce de eşine saldırmış                                                                                          Olay yerine gelen çiftin çocukları, babalarının daha önce de aynı iddialar ile birçok kez saldırıda bulunduğunu dile getirdi. Görgü şahidi gelin ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan Vahide B.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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