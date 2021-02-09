Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan Nurcan Serçe: Çocuklarımı düzenli döven birisi değilim

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde kızına uyguladığı şiddet görüntüleriyle ilgili açılan soruşturma kapsamında tutuklanan Nurcan Serçe’nin mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Serçe'nin kızını bahçede erkek çocuklarının yanında idrarını yaptığı için darp ettiğini söyledi.

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Körfez İlçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan Nurcan Serçe’nin çocuğuna şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Kısa sürede büyük tepki gelen görüntülere Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemelerin ardından çocuğuna şiddet uygulayan Nurcan Serçe ile, olay anını cep telefonuyla kaydeden dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan Nurcan Serçe ve dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar cezaevine gönderildi.

"Ellerim kopsaydı da dövmeseydim"

Mahkemede verdiği ifadesinde kızını evin bahçesinde erkek çocukların yanında idrarını yaptığı için dövdüğünü söyleyen Nurcan Serçe, olaydan pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi. Çocuklarını düzenli olarak döven birisi olmadığını belirten Serçe, “Bu kasıtlı çekilen bir görüntü, ben yıllardır çocuklarıma bakıyorum. Ben dayakçı bir anne değilim aslında. Medyaya yansıyan görüntülerin açıklanabilecek hiçbir tarafı yok. Ellerim kopsaydı da çocuğumu dövmeseydim." dedi.

Mahkeme heyeti yastığı silah olarak kabul etti

Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme heyeti tarafından incelenen görüntülerin ardından Nurcan Serçe ‘Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçundan, dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar ise ‘Kasten Öldürmeye Teşebbüse Yardım’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan mahkeme heyetinin Nurcan Serçe’nin olay anında kızını nefessiz bırakmak için kullandığı yastığı silah olarak kabul etti.

Komşular zaman zaman gürültü duyuyormuş

Nurcan Serçe'nin yaşadığı apartmandaki komşusu Necati Keskin, zaman zaman ailenin evinden gürültüler geldiğini ama olayın bu boyutta olabileceğini tahmin etmediklerini söyledi. Nurcan Serçe'yi kendi halinde sakin bir kadın olarak tanıdıklarını ifade eden Keskin, “Mahallemizin sakiniydi, komşumuzdu. Evlerinden aralıklı olarak gürültü sesleri geliyordu. Çocuklarına şiddet uyguladığını ben hiç görmedim ama internette gördüklerime çok şaşırdım, biz onu öyle bilmiyorduk. Çocuklarını dövdüğüne dair apartmanda herhangi bir ses duymadık” dedi.